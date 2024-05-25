Почему ноги холодные

В чем причина постоянно холодных ног . Отчего они леденеют? Особенность организма Если ноги холодели с детства даже при незначительном снижении температуры в квартире или за окном, скорее всего это – индивидуальная особенность сосудов и их нервной регуляции.
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