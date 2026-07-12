❕Сухим никто не ушёл: как крымские армяне отметили национальный праздник Вардавар? Все промокли до нитки, но остались довольными — ведь вода в этот день символизирует благословение.
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❕Сухим никто не ушёл: как крымские армяне отметили национальный праздник Вардавар? Все промокли до нитки, но остались довольными — ведь вода в этот день символизирует благословение.