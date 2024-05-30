Театр абсурда
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Театр абсурда

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Задача имеет два решения. Какое выберут?

Задача имеет два решения. Какое выберут?

На портале "Многонационал" вышло видео. Ваххабиты из города Куляб, Таджикистан выпустили обращение, адресованное властям.

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Комментарии
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N
Nata
Таджикистану - таджиками. И далее по списку.
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9 час.
Жанна Животова
Это будет самая эффективная помощь: где родился, там и пригодился.
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7 час.
Alex Nемо
Ну вот и официальное подтверждение того о чём я говорил - Таджикистан понимает и делает всё возможное чтобы избавиться от опасности присутствия ваххабитов на своей территории, выдавливая их в другие страны. В основном в Россию. Да еще при этом у Рахмона хватает наглости позволять себе возмущаться тем что Россия наконец-то начала медленно, но верно, защищать свои интересы не пуская кое-кого из открытых ваххабитов к себе.
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3 час.

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