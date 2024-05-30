Задача имеет два решения. Какое выберут?

Alex Nемо

Ну вот и официальное подтверждение того о чём я говорил - Таджикистан понимает и делает всё возможное чтобы избавиться от опасности присутствия ваххабитов на своей территории, выдавливая их в другие страны. В основном в Россию. Да еще при этом у Рахмона хватает наглости позволять себе возмущаться тем что Россия наконец-то начала медленно, но верно, защищать свои интересы не пуская кое-кого из открытых ваххабитов к себе.