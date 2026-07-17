Печати жены князя Всеволода Большое Гнездо 800-летней давности нашли во Владимире

Определена принадлежность найденных ранее во Владимире свинцовых печатей — они принадлежали княгине Марии Всеволжей, жены владимирского князя Всеволода Большое Гнездо и матери его 12 детей, а также основательницы Успенского Княгинина монастыря, рассказали в пресс-службе ИА РАН.