Міністр фінансів США Джанет Йеллен Західні держави бойкотуватимуть Росію на зустрічі міністрів фінансів G20 Міністр фінансів США Джанет Йеллен не братиме участі у зустрічах за участю представників Москви Делегації західних країн готуються до скоординованих акцій бойкоту та інших форм дипломатичного протесту у зв'язку з цим за участю представника Росії на зустрічі міністрів фінансів країн […] Сообщение Західні держави бойкотуватимуть Росію на зустрічі міністрів фінансів G20 появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.