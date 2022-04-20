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Західні держави бойкотуватимуть Росію на зустрічі міністрів фінансів G20

Міністр фінансів США Джанет Йеллен   Західні держави бойкотуватимуть Росію на зустрічі міністрів фінансів G20 Міністр фінансів США Джанет Йеллен не братиме участі у зустрічах за участю представників Москви Делегації західних країн готуються до скоординованих акцій бойкоту та інших форм дипломатичного протесту у зв'язку з цим за участю представника Росії на зустрічі міністрів фінансів країн […] Сообщение Західні держави бойкотуватимуть Росію на зустрічі міністрів фінансів G20 появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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