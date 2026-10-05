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Туризм и География

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Как мы впервые засолили грузди: путь от провала до идеального рецепта

Как мы впервые засолили грузди: путь от провала до идеального рецепта

Иногда самые ценные кулинарные открытия случаются не благодаря уверенности, а вопреки страху. Именно так вышло с нашим первым опытом засолки груздей — историей, в которой семейная память, уральские гастрономические впечатления и доля здорового авантюризма сплелись в один большой эксперимент на собственной кухне.

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