Как мы впервые засолили грузди: путь от провала до идеального рецепта

Иногда самые ценные кулинарные открытия случаются не благодаря уверенности, а вопреки страху. Именно так вышло с нашим первым опытом засолки груздей — историей, в которой семейная память, уральские гастрономические впечатления и доля здорового авантюризма сплелись в один большой эксперимент на собственной кухне.