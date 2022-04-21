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Бакаев о жесте после гола ЦСКА: «Это ответочка Языджи. Я злопамятный в этом смысле»

Зелимхан Бакаев объяснил свой жест после гола в ворота ЦСКА. Точный удар 25-летнего хавбека с пенальти принес красно-белым победу над ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России (1:0).

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