Бакаев о жесте после гола ЦСКА: «Это ответочка Языджи. Я злопамятный в этом смысле»

Зелимхан Бакаев объяснил свой жест после гола в ворота ЦСКА. Точный удар 25-летнего хавбека с пенальти принес красно-белым победу над ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России (1:0).
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
- «Амур» поучаствовал в автопробеге «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗМА!» в поддержку Путина и армии России
Свежие комментарии