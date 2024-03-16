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Результаты лыжного марафона «Кузбасс-ски 2024», который прошел 16 марта в Кемерово

16 марта на трассе спорткомплекса «Локомотив» прошел лыжный марафон «Кузбасс-ски 2024». Участники соревновались на дистанциях 50 км, 25 км и 12,5 км.

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