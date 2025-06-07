Сотрудницу астраханской аптеки испугала «ползучая покупательница»

Женщине ничего не оставалось, как вызвать бригаду «Аварийно-спасательного центра». К городским спасателям обратилась перепуганная работница астраханской аптеки, которая неожиданно обнаружила в торговом зале змею.
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