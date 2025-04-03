Neiry: около 43% учеников матклассов не имеют склонности к математике и IT

Более 40% учеников математических классов московских школ не имеют склонностей к математике и IT, — следует из результатов своего нейроисследования, которое провела компания-разработчик теста на профориентацию Neiry.
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