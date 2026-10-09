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Царьград

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Ольга Борисова рассказала о запрете скидок на штрафы за вождение

Ольга Борисова рассказала о запрете скидок на штрафы за вождение

Ольга Борисова из Финансового университета при правительстве России объяснила, почему за некоторые серьёзные нарушения ПДД, включая вождение в нетрезвом виде и повторное превышение скорости, скидки на штрафы не предусмотрены.

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