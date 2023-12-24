Для тактической RPG Front Mission 1st: Remake анонсировано крупное обновление Mercenaries Раз...

Для тактической RPG Front Mission 1st: Remake анонсировано крупное обновление MercenariesРазработчик MegaPixel Studio вместе с издателем Forever Entertainment анонсировали крупное бесплатное обновление Mercenaries для тактической пошаговой RPG Front Mission 1st: Remake.
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