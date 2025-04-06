Тротуары хотят освободить от велокурьеров

К жалобам на самокатчиков, пренебрегающих ПДД, в последнее время добавились упреки в адрес велокурьеров, которые на большой скорости разъезжают с сумками за плечами по городским тротуарам, создавая проблемы для пешеходов.
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