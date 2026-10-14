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Hyundai и Kia хотят вернуться в Россию. Посол Южной Кореи назвал главное условие

Hyundai и Kia хотят вернуться в Россию. Посол Южной Кореи назвал главное условие

Hyundai и Kia по-прежнему заинтересованы в российском рынке, заявил посол Южной Кореи. Но сроки возвращения неизвестны, а бывшие заводы Hyundai уже сменили владельца.

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