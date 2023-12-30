Казахов прорвало во многих смыслах: морозный коллапс заставил изменить невменяемое отношение к России у части казахстанского общества

Николай Гончаров Это игра "в одни ворота": сколько ни делай для них - всё равно снова Россия будет во всём виновата, снова будем "оккупантами" и т.д. Пусть печки в квартирах ставят и наслаждаются соей независимостью от России.

Владимир Соловьев Выход есть в строительстве юрт с отоплением на кизяках, может и на угле: Экибасстуз, надеюсь, не замерз.