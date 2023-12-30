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Свежие комментарии

  • Анатолий Анатольев
    Да пусть ДОХНУТ, как ХОХЛЫ и не жалко!!!! И на кой нам эти НЕДРУГИ!!!!!!!! СМЕРТЬ мировому ЗЛУ и ПРЕДАТЕЛЯМ!Казахов прорвало ...
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Казахов прорвало во многих смыслах: морозный коллапс заставил изменить невменяемое отношение к России у части казахстанского общества

Казахов прорвало во многих смыслах: морозный коллапс заставил изменить невменяемое отношение к России у части казахстанского общества

В Казахстане ничего не предвещало беды, как в очередной раз в конце лета пришла зима. А вместе с ней вернулись проблемы с отоплением и устаревшей инфраструктурой в ЖКХ.

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Комментарии
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Николай Гончаров
Это игра &quot;в одни ворота&quot;: сколько ни делай для них - всё равно снова Россия будет во всём виновата, снова будем &quot;оккупантами&quot; и т.д.  Пусть печки в квартирах ставят и наслаждаются соей независимостью  от России.
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31 мин.
Владимир Соловьев
Выход есть в строительстве юрт с отоплением на кизяках, может и на угле: Экибасстуз, надеюсь, не замерз.
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31 мин.
Анатолий Анатольев
Да пусть ДОХНУТ, как ХОХЛЫ и не жалко!!!! И на кой нам эти НЕДРУГИ!!!!!!!! СМЕРТЬ мировому ЗЛУ и ПРЕДАТЕЛЯМ!
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12 мин.

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