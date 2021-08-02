Чек-лист от «Гермикона»: 5 простых правил для хорошего взаимодействия с людьми

Работа с людьми — это общение. Обычно оно может составлять от 50 до 80 процентов рабочего времени. Мы подготовили пять рекомендаций, проверенных на практике у нас в компании: они помогут выстроить хорошие отношения с клиентами и сотрудниками.
Работа с людьми — это общение. Обычно оно может составлять от 50 до 80 процентов рабочего времени. Мы подготовили пять рекомендаций, проверенных на практике у нас в компании: они помогут выстроить хорошие отношения с клиентами и сотрудниками.
Свежие комментарии