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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Новогоднее желание

Новогоднее желание

Черный обвел внимательным взглядом двор многоэтажного дома,то были его владения. Кот черного окраса с одним отмороженным ухом был признанным главарем дворовой стаи.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Чудесный новогодний  рассказ, спасибо вам Илона!!!
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21 час.
Элеонора Коган
Все котики, благодаря доброй старушке-кормилице, обрели свой дом и тепло!!!!
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21 час.
Сергей Нововожилов
Красивая новогодняя сказка. Спасибо.
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9 час.

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