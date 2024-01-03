Черный обвел внимательным взглядом двор многоэтажного дома,то были его владения. Кот черного окраса с одним отмороженным ухом был признанным главарем дворовой стаи.
Новогоднее желание
Комментарии
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Элеонора Коган
Чудесный новогодний рассказ, спасибо вам Илона!!!
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21 час.
Элеонора Коган
Все котики, благодаря доброй старушке-кормилице, обрели свой дом и тепло!!!!
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21 час.
Сергей Нововожилов
Красивая новогодняя сказка. Спасибо.
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9 час.
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