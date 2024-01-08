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МАРФИНО

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  • Сергей Oблезов
    В Марфино, но не как не  в Марфине, грамотеи дети ЭГЕ!В Марфине от снег...

Владислав Третьяк поддержал решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года

Владислав Третьяк поддержал решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года

В Гостином дворе работает предвыборный штаб Владимира Путина Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выступил с поддержкой решения президента РФ Владимира Владимировича Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года.

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