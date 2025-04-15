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Мерц готов и способен начать Третью мировую – немецкий политик

Мерц готов и способен начать Третью мировую – немецкий политик

Вероятный канцлер Германии Фридрих Мерц демонстрирует крайнюю агрессию и звериную русофобию. Об этом немецкий политик Ольга Петерсен заявила в интервью ютуб-каналу «Утро добрым не бывает», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Игорь
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