Не туда идешь. Врачи назвали один из ранних признаков болезни Альцгеймера

Новое исследование, проведенное командой ученых Института когнитивной нейронауки Университетского колледжа Лондона, изучало, как можно распознать ранние признаки болезни Альцгеймера по ориентированию в пространстве.
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