"БЛЭКУОТЕР" ВКЛЮЧИЛ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ: ЕСЛИ ПАДЁТ ВЕНЕСУЭЛА, РУХНУТ И КУБА С НИКАРАГУА

Alex Nемо

На самом деле объяснение то простое. Раньше в Венесуэле музыканты достаточно плотно работали с местными военными. Официально музыкантов там больше нет, как и самой компании. Поэтому и наглость такая. Надеюсь что у Мадуро есть хорошая замена музыкантам, вот тогда и узнаем их нынешнее название...