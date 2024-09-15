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"БЛЭКУОТЕР" ВКЛЮЧИЛ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ: ЕСЛИ ПАДЁТ ВЕНЕСУЭЛА, РУХНУТ И КУБА С НИКАРАГУА

"БЛЭКУОТЕР" ВКЛЮЧИЛ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ: ЕСЛИ ПАДЁТ ВЕНЕСУЭЛА, РУХНУТ И КУБА С НИКАРАГУА

Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс обещает скинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро к 16 сентября.

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Комментарии
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Tania Еременко
Держись , Николас! Если что... мы будем рядом!!!
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9 час.
Alex Nемо
На самом деле объяснение то простое. Раньше в Венесуэле музыканты достаточно плотно работали с местными военными. Официально музыкантов там больше нет, как и самой компании. Поэтому и наглость такая. Надеюсь что у Мадуро есть хорошая замена музыкантам, вот тогда и узнаем их нынешнее название...
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6 час.
Владимир Алтайцев
А  кто ты, шавка пиндосская? Сгинь, гнида.
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