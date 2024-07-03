Работают полулегально: приморский эксперт – о риелторской деятельности

В настоящее время подавляющее большинство риелторов работают полулегально. Из около 30 тысяч работающих на рынке агентств недвижимости в Российскую гильдию добровольно вступили всего 1,5 тысячи компаний из 77 регионов страны.
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