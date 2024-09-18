ПВО ночью уничтожила 54 украинских БПЛА. Об этом в среду, 18 сентября, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отчитались о ликвидации: 27 - над Курской областью, 16 - над Брянской, 7 - над Смоленской, 3 - над Белгородской и 1 - над Орловской.