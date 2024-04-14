Прокуратура в Карелии против компенсаций чиновникам за использование личного транспорта

Прокурор Лахденпохского района обратился с иском к районной администрации об отмене постановления, согласно которому муниципальные чиновники имеют право на компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях.
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