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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Личка об экс-футболистах: «Начинают жестко критиковать бывших партнеров и игроков. Говорят, что когда вот они играли и так далее. Не понимаю»

В апреле нападающий «Вашингтона» и воспитанник «Динамо» Александр Овечкин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив Уэйна Гретцки.

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