На пределе. Эксперт Зубец рассказал о проблемах рынка жилья в России

Ипотечный рынок на пределе. Людей, способных взять жилье в кредит, мало, а рынок перенасыщен предложениями, рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ в ходе второй встречи экспертного клуба «АиФ.