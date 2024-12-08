Русские могут уходить: "Вечные друзья" дерзко выставили Россию за дверь и просили оставить деньги

Татьяна Кибишева

Мы сами опустили себя до уровня дойной коровы!!! Платим налоги в бюджет, а бюджетом распоряжаются кто хочет и как хочет, не считая нужным докладывать и отчитываться перед народом. Скотское отношение к людям. Госдума уже давно ничего не решает, а ради сохранения своих кресел послушно исполняет все команды, которые утверждает СФ. И это действительно народная власть??????????????