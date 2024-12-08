Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    На 200 лет...Какие выборы?! На...
  • Владимир Витковский
    ...буратино, твое место- шнобелем переворачивать дерьмо в пиндосокорыте... пока тобой османы не заинтересовались...до...Пашинян заявил, ч...
  • Галина
    самое интересное, что на месте этого парня может оказаться кто то и из семей.Они об этом не думают?"Сейчас шею сверн...

Русские могут уходить: "Вечные друзья" дерзко выставили Россию за дверь и просили оставить деньги

Русские могут уходить: "Вечные друзья" дерзко выставили Россию за дверь и просили оставить деньги

Царьград Коллаж: Царьград Примечательная ситуация сложилась вокруг разгорающейся напряжённости в отношениях между Россией и Абхазией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Кибишева
Мы сами опустили себя до уровня дойной коровы!!! Платим налоги в бюджет, а бюджетом распоряжаются кто хочет и как хочет, не считая нужным докладывать и отчитываться перед народом. Скотское отношение к людям. Госдума уже давно ничего не решает, а ради сохранения своих кресел послушно исполняет все команды, которые утверждает СФ. И это действительно народная власть??????????????
Ответить
5 час.
лл
лина любимцева
ДАЖЕ Абхазию просрали....  ЧЕМ ТАМ ЗАНИМАЕМСЯ В КРЕМЛЕ?!!!
Ответить
2 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Как верно сказано!!! Скотское отношение к народу! Скотское отношение к расходованию бюджета, созданного трудом нашего народа! Столько паразитов кормится за счет трудов простых людей!!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх