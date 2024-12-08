Царьград Коллаж: Царьград Примечательная ситуация сложилась вокруг разгорающейся напряжённости в отношениях между Россией и Абхазией.
Русские могут уходить: "Вечные друзья" дерзко выставили Россию за дверь и просили оставить деньги
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Кибишева
Мы сами опустили себя до уровня дойной коровы!!! Платим налоги в бюджет, а бюджетом распоряжаются кто хочет и как хочет, не считая нужным докладывать и отчитываться перед народом. Скотское отношение к людям. Госдума уже давно ничего не решает, а ради сохранения своих кресел послушно исполняет все команды, которые утверждает СФ. И это действительно народная власть??????????????
Ответить
5 час.
лл
лина любимцева
ДАЖЕ Абхазию просрали.... ЧЕМ ТАМ ЗАНИМАЕМСЯ В КРЕМЛЕ?!!!
Ответить
2 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Как верно сказано!!! Скотское отношение к народу! Скотское отношение к расходованию бюджета, созданного трудом нашего народа! Столько паразитов кормится за счет трудов простых людей!!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии