Домашний сад на подоконнике

Купить комнатное растение не сложно. Гораздо больше усилий нужно приложить, чтобы через полгода оно все еще выглядело живым.
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