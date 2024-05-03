Перед Пасхой в Молдове сократился объем производства яиц

Производство яиц в Молдове зафиксировало снижение в первом квартале 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем производства яиц снизился на 1,1%, согласно данным Национального бюро статистики.
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