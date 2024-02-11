Конунг Ингвар Маленькое наблюдение - вы помните ту докторицу, которая объяснила вдове погибшего на СВО , что их муж и отец - законная мишень , поэтому ничего удивительного? Так вот, при обыске у нее просочились фото квартиры.
РЭволюционЭрки в быту
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Таких ленивых, не аккуратных, растрёп видно по внешнему виду. Таков у них и домашний быт. Распущенные волосы и дырявые джинсы как визитная карточка.
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1 час.
лл
лина любимцева
новодворские и боннэры (с маленькой буквы) от природы ЗАСРАНКИ!! Ничего удивительного нет.
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1 час.
Владимир Балаев
Интересное наблюдение, и оно справедливо.
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58 сек.
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