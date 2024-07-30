Памятник Пушкину снесут в Одессе на Приморском бульваре

Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину в Одессе на Приморском бульваре решено снести. Об этом сообщили в Telegram-канале Украинского независимого информационного агентства новостей (УНИАН) со ссылкой на распоряжение главы одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.