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Памятник Пушкину снесут в Одессе на Приморском бульваре

Памятник Пушкину снесут в Одессе на Приморском бульваре

Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину в Одессе на Приморском бульваре решено снести. Об этом сообщили в Telegram-канале Украинского независимого информационного агентства новостей (УНИАН) со ссылкой на распоряжение главы одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

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