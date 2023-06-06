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Стали известны причины смерти экс-агента ФБР и шпиона СССР Ханссена

Стали известны причины смерти экс-агента ФБР и шпиона СССР Ханссена

Federal Bureau of Investigation Центральная фигура одного из самых громких случаев шпионажа в истории Соединенных Штатов, бывший сотрудник ФБС и агент разведки СССР и России Роберт Хансен 5 июня умер в своей камере в федеральной тюрьме Флоренции.

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