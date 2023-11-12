Масштабный инцидент с кибербезопасностью в портах Австралии

Правительство Австралии заявило в субботу, что координирует реагирование на инцидент кибербезопасности, который вынудил портового оператора DP World Australia приостановить операции в портах в нескольких штатах.
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