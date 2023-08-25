Скептики ошиблись и посрамлены. БРИКС официально расширился на шесть новых стран — Эфиопию, Египет, Иран, Аргентину, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Расширение БРИКС, или почему поражение США неизбежно
Комментарии
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лл
лина любимцева
Создали БРИКС, принимают новых членов - ХОРОШО!!... НО НЕ НУЖНО РАССЛАБЛЯТЬСЯ и стараться отслеживать настроения и веяния среди членов БРИКС. Вести работу с членами БРИКС. Потому, что США никогда не отступают - и это нужно помнить всегда!! Чтобы не было... оглянулись... а мы у разбитого корыта! ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ НЕ НУЖНО... Уже так крепко почивали на них, что допустили развал СССР!!!
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10 час.
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