Страна и люди

9 801 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Достойный человек Иван, честь ему и хвала!!!!!!“Выплачиваем ежем...
  • Иван Иваныч
    ну, что германцы мы за вас можем только "порадоваться", чего хотели то и получили, а вообще у нас к вам предложение, ...Черный день эконо...
  • Владимир Скафтымов
    За преднамеренное убийство такой срок и ещё УДО? Может орден повесить!?Девушка, сбившая ...

Расширение БРИКС, или почему поражение США неизбежно

Расширение БРИКС, или почему поражение США неизбежно

Скептики ошиблись и посрамлены. БРИКС официально расширился на шесть новых стран — Эфиопию, Египет, Иран, Аргентину, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Создали БРИКС, принимают новых членов - ХОРОШО!!... НО НЕ НУЖНО РАССЛАБЛЯТЬСЯ и стараться отслеживать настроения и веяния среди членов БРИКС. Вести работу с членами БРИКС. Потому, что США никогда не отступают - и это нужно помнить всегда!! Чтобы не было... оглянулись... а мы у разбитого корыта! ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ НЕ НУЖНО... Уже так крепко почивали на них,  что  допустили развал СССР!!!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх