Расширение БРИКС, или почему поражение США неизбежно

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лина любимцева

Создали БРИКС, принимают новых членов - ХОРОШО!!... НО НЕ НУЖНО РАССЛАБЛЯТЬСЯ и стараться отслеживать настроения и веяния среди членов БРИКС. Вести работу с членами БРИКС. Потому, что США никогда не отступают - и это нужно помнить всегда!! Чтобы не было... оглянулись... а мы у разбитого корыта! ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ НЕ НУЖНО... Уже так крепко почивали на них, что допустили развал СССР!!!