Трамп заявил о возможности контроля США над иранской нефтью после вывода войск

Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам в своём гольф-клубе в Ирландии заявил, что Соединённые Штаты рано или поздно покинут Иран, однако могут принять решение остаться для контроля над иранской нефтью, аналогично ситуации с Венесуэлой.