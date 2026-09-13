Трамп заявил о возможности контроля США над иранской нефтью после вывода войск

Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам в своём гольф-клубе в Ирландии заявил, что Соединённые Штаты рано или поздно покинут Иран, однако могут принять решение остаться для контроля над иранской нефтью, аналогично ситуации с Венесуэлой.
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