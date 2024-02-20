´Воспитатель - это престижно´ (об участии в областном фестивале обучающих роликов).

Отделом дошкольного, начального и специального образования учреждения образования ´Могилевский государственный областной институт развития образования´ в феврале 2024 года организован областной фестиваль обучающих роликов (челленджей) ´Воспитатель дошкольного образования.
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