На трассе «Иваново-Ярославль» «Мерседес» врезался в «МАН», двое пострадали

В аварии пострадали водитель и пассажир «Мерседеса», их с травмами доставили в больницу.Утром 17 сентября на 47-м километре трассы «Иваново-Ярославль» в Комсомольском районе 23-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «МАН» под управлением 53-летнего мужчины.