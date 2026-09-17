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Ивановские новости

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На трассе «Иваново-Ярославль» «Мерседес» врезался в «МАН», двое пострадали

На трассе «Иваново-Ярославль» «Мерседес» врезался в «МАН», двое пострадали

В аварии пострадали водитель и пассажир «Мерседеса», их с травмами доставили в больницу.Утром 17 сентября на 47-м километре трассы «Иваново-Ярославль» в Комсомольском районе 23-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «МАН» под управлением 53-летнего мужчины.

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