Трамп позитивно оценил слова Путина о предпочтительности Байдена для России

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп согласился с высказыванием президента Владимира Путина, который заявил, что для России нынешний лидер Штатов Джо Байден предпочтительнее на посту главы США, чем любой другой кандидат.
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