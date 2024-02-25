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Трамп позитивно оценил слова Путина о предпочтительности Байдена для России

Трамп позитивно оценил слова Путина о предпочтительности Байдена для России

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп согласился с высказыванием президента Владимира Путина, который заявил, что для России нынешний лидер Штатов Джо Байден предпочтительнее на посту главы США, чем любой другой кандидат.

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