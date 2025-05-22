«Это делает Макса сильнее»: Хельмут Марко — о тестах Ферстаппена на «Нордшляйфе»

Sky SportСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что команда не будет ограничивать своего лидера Макса Ферстаппена в его заездах на разных автомобилях, которые периодически практикует голландец.
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