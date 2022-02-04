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Дэвис, Смолкин, Валиева и Семененко присутствуют на стадионе Пекина во время командных соревнований

Дэвис, Смолкин, Валиева и Семененко присутствуют на стадионе Пекина во время командных соревнований

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине стартовал командный турнир по фигурному катанию. На стадионе присутствуют российские фигуристы Камила Валиева, Евгений Семененко, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

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