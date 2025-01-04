Обсуждение заявлений депутата Матвейчева: что же всё-таки это было?

"Как хорошо иметь свою армию". сказали создатели-кураторы ячеек скинов и антифа...

Вадим Кузнецов

Российскому государству сейчас никак не угрожают ни антифа, ни анархисты, ни скинхэды. Мне, как гражданину, они тоже не угрожают.