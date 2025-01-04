Недавнее выступление депутата Олега Матвейчева стало, мягко говоря, очередным "шедевром" провокационной риторики, которая больше путает, чем объясняет.
Обсуждение заявлений депутата Матвейчева: что же всё-таки это было?
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
"Как хорошо иметь свою армию". сказали создатели-кураторы ячеек скинов и антифа...
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43 мин.
Вадим Кузнецов
Российскому государству сейчас никак не угрожают ни антифа, ни анархисты, ни скинхэды. Мне, как гражданину, они тоже не угрожают.
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30 мин.
Дмитрий Бакланов
Диаспоры с мигрантами вам тоже не угрожают?
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21 мин.
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