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Обсуждение заявлений депутата Матвейчева: что же всё-таки это было?

Обсуждение заявлений депутата Матвейчева: что же всё-таки это было?

Недавнее выступление депутата Олега Матвейчева стало, мягко говоря, очередным "шедевром" провокационной риторики, которая больше путает, чем объясняет.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
&quot;Как хорошо иметь свою армию&quot;. сказали создатели-кураторы ячеек скинов и антифа...
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43 мин.
Вадим Кузнецов
Российскому государству сейчас никак не угрожают ни антифа, ни анархисты, ни скинхэды. Мне, как гражданину, они тоже не угрожают.
Ответить
30 мин.
Дмитрий Бакланов
Диаспоры с мигрантами вам тоже не угрожают?
Ответить
21 мин.

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