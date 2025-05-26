Курская область рассматривает введение ЧС из-за ущерба от заморозков

Вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за нанесенного аграриям ущерба после весенних заморозков — 250 миллионов рублей — рассмотрят в Курской области, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Геннадий Бабаскин.
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