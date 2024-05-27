Экономист Зайнуллин: на срок до одного года лучше положить деньги на вклад

Реальная инфляция в России в 2024 году составляет 10%. Ее в периоде до одного года превышают доходности по вкладам и облигациям, от одного года до пяти лет – облигациям, акциям и коммерческой недвижимости, а от пяти лет – по драгоценным металлам.
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