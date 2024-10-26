Саммит БРИКС+ в Казани. Уникальное мероприятие, с которого стартует реальная дискуссия о модели глобализации С 22-го по 24-е октября в Казани прошел XVI саммит БРИКС.
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Саммит БРИКС+ в Казани. Уникальное мероприятие, с которого стартует реальная дискуссия о модели глобализации С 22-го по 24-е октября в Казани прошел XVI саммит БРИКС.
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