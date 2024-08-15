В Индонезии прокуратура высекла палками шестерых игроков онлайн казино

Публичную порку ротанговой палкой шестерых осужденных по законам шариата за азартные онлайн игры и одного осужденного за сексуальные домогательства, провели сотрудники прокуратуры округа Западный Ачех индонезийской провинции Ачех, 15 августа сообщило ИА ANTARA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии