Выдача разрешений на весеннюю охоту стартовала в Туле

С 11 марта началась выдача разрешений на весеннюю охоту 2024 года через региональный портал государственных услуг, сообщил директор департамента охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Момент.
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