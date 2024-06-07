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Убит писавший жалобы на звезд активист Еговцев

Убит писавший жалобы на звезд активист Еговцев

В Подмосковье убит зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев, который писал жалобы на российских звезд.

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Комментарии
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ЮШ
Юрий Шестаков
Полиция, получается, вообще не отреагировала на его сообщение о том, что его караулят у подъезда? Это был крик о помощи, которой не последовало... и такой вот результат. &quot;Милиция меня бережёт!&quot; - лозунг в СССР. А полиция?
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18 час.
Jurij Najdenov
Сейчас-полиция меня стережёт!😄
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15 час.
АК
Андрей Кудрявцев
А кто вам сказал, что люди, на которых он писал доносы, &quot;люто ненавидят страну???
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14 час.

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