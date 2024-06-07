Убит писавший жалобы на звезд активист Еговцев

ЮШ

Юрий Шестаков

Полиция, получается, вообще не отреагировала на его сообщение о том, что его караулят у подъезда? Это был крик о помощи, которой не последовало... и такой вот результат. "Милиция меня бережёт!" - лозунг в СССР. А полиция?