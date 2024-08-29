4 площадки фестиваля «День Д»

"Новая Голландия" 31 августа в "Новой Голландии" в пространстве "Сообщество" с 11.30 до 21.30 пройдут бесплатные лекции "Город, которого нет: повседневная жизнь "позднего" Ленинграда" от Льва Лурье, Валерия Попова, Марины Скульской и других.