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Космонавты на МКС выполняют эксперимент «Плазменный кристалл»

Космонавты на МКС выполняют эксперимент «Плазменный кристалл»

На Международной космической станции завершена очередная стадия эксперимента «Плазменный кристалл» по исследованию плазменно-пылевых кристаллов, а также особенностей процесса микрогравитационного формирования структур заряженных твердых макрочастиц в плазме, передает на Землю командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

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