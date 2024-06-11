Космонавты на МКС выполняют эксперимент «Плазменный кристалл»

На Международной космической станции завершена очередная стадия эксперимента «Плазменный кристалл» по исследованию плазменно-пылевых кристаллов, а также особенностей процесса микрогравитационного формирования структур заряженных твердых макрочастиц в плазме, передает на Землю командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
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