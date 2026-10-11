Теперь не SpaceXAI, а SpaceX Super Intelligence. Разработчиков Grok переименовали

Подразделение SpaceX, занимающееся искусственным интеллектом, теперь использует название SpaceX Super Intelligence Компания SpaceXAI сменила название на SpaceXSI, что отражено в официальном аккаунте @spacexai.
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